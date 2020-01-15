الترجي يرضخ لرغبة ” البدري ” في الانتقال إلى اتحاد جدة

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي موافقته على رحيل مهاجمه أنيس البدري، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورضخ نادي العاصمة التونسية لرغبة اللاعب، بعد فترة من الشد والجذب بينهما، في ظل رفض إدارة الترجي على رحيل البدري بالمقابل المادي الذي عرضه الاتحاد.

وقال الترجي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت إن الإدارة وافقت على رحيل أنيس البدري، بعد الاعتذار الذي تقدم به اللاعب إلى حمدي المدرب، رئيس النادي، بسبب غيابه عن التدريبات في الفترة الماضية.

وكان البدري قد غاب عن تدريبات الترجي، للضغط على إدارة نادي العاصمة التونسية، من أجل الموافقة على رحيله إلى السعودية.

وأضاف الترجي في بيانه أن الإسهامات التي قدمها البدري (29 عاما)، مع الفريق في الآونة الأخيرة، كان لها دورا في الموافقة على طلبه بالرحيل، رغم أن المقابل المادي المعروض من الاتحاد لا يلبي مطالب النادي.

يذكر أن البدري انضم إلى الترجي في صيف 2016 قادما من موسكرون البلجيكي، علما بأن عقده الحالي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وشارك المهاجم التونسي في 16 مباراة مع الترجي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.