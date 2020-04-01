التربية :ﻗﺮار اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ الذي ﺗﺤﺪده ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ
المستقلة .. ﺗﻌﻜﻒ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية اﺳﻮة بالمراحل المنتهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺪت ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻗﺮار ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺗﺤﺪده ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ.
وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون ﻟ” اﻟﺼﺒﺎح” ، ان “اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد اﺻﺪار ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية ﻟﺠﻤﻴﻊ المراحل اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ”، مبينا ان “ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻮزارة ﻛﺜﻔﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻢ اﺻﺪار ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺗﺨﺺ ﻃﻠﺒﺔ المراحل المنتهية، وﻣﻦ المؤمل ان ﺗﺸﻬﺪ اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ وﻣﻜﺜﻔﺔ ﻻﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ بالمراحل غير المنتهية”.
واﺷﺎر اﻟﻰ ان “اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ الخارجيين، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ منتظمين ﺑﺎﻟﺪوام ﻓﻲ المدارس، ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ ﻓﻘﻂ المنتظمين ﻓﻲ المدارس اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ والمسائية ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪ”.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﻌﺪون ان “اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻴﻮﺗﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﺪروس اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ”، لافتا الى ان “إﻋﺎدة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻓﻲ المدارس ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.
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