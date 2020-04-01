التربية :ﻗﺮار اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ الذي ﺗﺤﺪده ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ

المستقلة .. ﺗﻌﻜﻒ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية اﺳﻮة بالمراحل المنتهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺪت ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻗﺮار ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺗﺤﺪده ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ.

وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون ﻟ” اﻟﺼﺒﺎح” ، ان “اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد اﺻﺪار ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية ﻟﺠﻤﻴﻊ المراحل اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ”، مبينا ان “ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻮزارة ﻛﺜﻔﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻢ اﺻﺪار ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺗﺨﺺ ﻃﻠﺒﺔ المراحل المنتهية، وﻣﻦ المؤمل ان ﺗﺸﻬﺪ اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ وﻣﻜﺜﻔﺔ ﻻﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ بالمراحل غير المنتهية”.

واﺷﺎر اﻟﻰ ان “اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ الخارجيين، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ منتظمين ﺑﺎﻟﺪوام ﻓﻲ المدارس، ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ ﻓﻘﻂ المنتظمين ﻓﻲ المدارس اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ والمسائية ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪ”.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﻌﺪون ان “اﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻴﻮﺗﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﺪروس اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ”، لافتا الى ان “إﻋﺎدة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻓﻲ المدارس ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ بين ﻣﺼﺪر ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة، ان “ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ بالمناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ والمواد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ المنتهية”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان “اﻟﻘﺮارات ﺗﺸﻤﻞ درﺟﺎت اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺴﻨﻮي، وﺿﻮاﺑﻂ المشاركة ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ”.

وتابع المصدر ﻟ” اﻟﺼﺒﺎح” ان “المقترحات اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺼﺐ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﺿﻴﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻛﻮروﻧﺎ”، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ “ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺣﺎل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ المختصين ﺑﺎﻟﻮزارة وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات”.

واكد انه “ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻳﻌﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ المواد والموضوعات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﺠﻤﻴﻊ المراحل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺑﻌﺾ المواد ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ”، لافتا الى ان “اﻟﻮزارة ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺪروس ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺗﺆرﺷﻒ المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ المواقع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﻧﻴﻮﺗﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻓﺎدة اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ المناهج المقرر ادﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ دروس ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﺒﺮ المنصة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺬف المواد والمواضيع اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺤﺬف واﻻﺧﺘﺰال ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ اﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻗﺮارات للمرحلتين اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي”.

ﻳﺬﻛﺮ ان وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻋﻠﻨﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ دراﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺑﻔﺮﻋﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻدﺑﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﺷﺎﻣﻼ وﻟﺠﻤﻴﻊ المراحل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻣﺞ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎدة واﺣﺪة وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺑﻤﺎدة واﺣﺪة لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط.