التربية: نسبة نجاح الثالث متوسط اعلى من العام الماضي

(المستقلة) … وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث متوسط بلغت ٣٤.٦٩٪”.

واضافت ان “هذه النسبة اعلى من نسبة النجاح المتحققة في العام الماضي”، موضحة ان “نسبة النجاح في مادة الرياضيات للمنهاج الجديد اعلى من العام الماضي”.

واكدت ان “احتساب نسبة النجاح تكون ضمن نظام الامتحانات العامة، حيث تعتمد النتائج للدورين الاول والثاني لتكون ناتج النسبة النهائية”.

وطالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم السبت، وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية.