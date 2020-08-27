التربية : غالبية طلبة السادس الاعدادي يرغبون بأداء الامتحانات في موعدها

المستقلة/سرى جياد/اكدت وزارة التربية ان الغالبية من طلبة السادس الاعدادي يرغبون باداء الامتحانات في موعدعا المحدد.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة الدكتور هيثم العزاوي لـ المستقلة ان اللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة قررت السماح لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه لمن لا يتمكنون من أداء الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2020\2019بالاشتراك في امتحان الدور الثاني ويعد دورا اولا لهم.

وأضاف أن موضوع امتحانات السادس الاعدادي قد حسم ولا يوجد تغيير لما اعلنته الوزارة مبينا أن الامتحانات ستجري بنفس موعدها لكنه سيكون اختياري للطلاب الذين لايرغبون باداءها في الدور الأول على أن يؤدوها في الدور الثاني .

واضاف العزاوي انه بحسب استطلاعات وبيانات موجودة لدى الوزارة فان اكثر الطلبة راغبين بأداء الامتحانات بموعدها وهو أمر لابد منه وتم غلق موضوع التراكمي الذي لايصب بمصلحة الطالب ولاالعملية التربوية ويعد أمرا مرفوضا.

وأكد أن الاسئلة الامتحانية ستكون غيرمركزة ومن ضمن المنهج وان توفير هذه التسهيلات من اجل مصلحة الطلاب ولانجاح مسيرتهم كحلول قدمتهاوزارة التربية بمشورة مجلس الوزراء مثلما حدث في امتحان الطلاب الخارجيين وامتحان المدارس العراقية خارج العراق والتي تمت بنجاح.