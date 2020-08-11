التربية تهدد إدارات المدارس الأهلية بسحب الإجازة الممنوحة

(المستقلة) … وجه وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ان “الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الاهلية ورياض الاطفال ومعاهد التقوية، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص عليها، والايعاز الى طلبتها بالدوام او اي شكل من اشكال تواجدهم في المدارس، وتحت اي ذريعة كانت، فضلاً عن الالتزام بشروط ومقررات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية “.

واكدت الوزارة في ختام البيان ان “الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 ، في المدارس الحكومية والأهلية سيتم تحديد موعد انطلاقهُ في الايام القادمة بشكل يتناسب مع الموقف الوبائي للبلد”. (النهاية)