التربية تنفي تسريب اسئلة امتحانات مادة الرياضات

المستقلة .. نفت وزارة التربية ، الأنباء التي تحدثت عن تسريب اسئلة امتحانات مادة الرياضات مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل سلسل وطبيعي.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية مؤشرات تبين وجود تسريب لأسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الاحيائي”.

وأشار العزاوي إلى “وجود نية لاعتماد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي مراعاة لوضع الطلبة غير الممتحنين والراسبين وتأثير جائحة كورونا في العملية التربوية”.

من جهته بين مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي أن “المديرية تعمل على متابعة المراكز الامتحانية من الساعة الخامسة صباحا لغاية اكمال الطلبة للامتحان المقرر وارسال الدفاتر الامتحانية الى مركز الفحص”.

وأفاد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، أمس الاثنين، بورود معلومات عن تسريب أسئلة الإمتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم ١٤/أيلول في أحد المراكز الامتحانية.

وقال المكصوصي، في بيان، تلقى المستقلة نسخة منه، (14 أيلول 2020) أن “تسريب الأسئلة الوزارية، يعد إنتهاكا للعملية الامتحانية برمتها”.

وأضاف، “في حال ثبتت صحة هذه المعلومة ، سنحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة، وسنتبع ألاجراءات القانونية كافة، لمعاقبة من قام بهذا العمل، مهما كانت درجته الوظيفية”.

وأكد عضو لجنة التربية النيابية على ان هذا الفعل “خيانة لا تغتفر، تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين”.