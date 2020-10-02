التربية تنشر نتائج المدارس المهنية والتمريض وتحدد نتائج العلمي والادبي

المستقلة/- اعلنت وزارة التربية نتائج الدور الاول للتعليم المهني، فيما حددت موعدا الاعلان نتائج الصف السادس الاعدادي.

وقالت الوزارة ان “المديرية العامة للتعليم المهني اعلنت نتائج الدور الاول الاعداديات المهنية”، مبينة ان “نسبة النجاح في التعليم المهني بلغت ٥٢% تعد افضل نسبة للاعوام السابقة”.

واضافت الوزارة ان “نتائج الدور الاول للصف السادس الاعدادي للفروع العلمي “الحيائي والتطبيقي” والادبي ستعلن في نهاية الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من عملية ادخال البيانات وتدقيق الدفاتر الامتحانية”.

ونشرت وزارة التربية رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور الاول) للعام الدراسي 2019 – 2020 .

https://drive.google.com/drive/folders/14WacPzCUaVtG-0_ixTOaWyLDEodH9Gfa