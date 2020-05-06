التربية تعلن عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

(المستقلة).. أعلنت وزارة التربية عن مواعيد الامتحانات العامة للصفوف المنتهية للمراحل (الابتدائية، والمتوسطة، و الاعدادية بفروعها كافة الاحيائي(العلمي، والتطبيقي)، والادبي) الدراسة العربية، وكذلك المناطق المشمولة بالدراسة الكردية والتركمانية للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وجاء الإعلان بعد سلسلة معالجات اتخذتها الوزارة، تمثلت بدمج بعض المواد وتعليق اخرى فضلا عن حذف عدد من الفصول الدراسية، وإثر اجتماعات مستفيضة مع اللجان المختصة .

ومن المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية / الدور الاول المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/7/2020 لغاية يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020 .

اما الامتحانات الخاصة بالمرحلة المتوسطة فمن المقرر ان تبدأ يوم الاحد الموافق 12/7/2020 وتنتهي يوم الثلاثاء 28/7/2020 على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات .

فيما ستبدأ الامتحانات للمرحلة الاعدادية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020 وتنتهي يوم الأثنين 24 / 8 / 2020 ، على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات .

ونوهت الوزارة الى انه في حال صادف الامتحان عطلة رسمية سيتم تاجيله الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، حيث ستبدأ الامتحانات للمراحل كافة في تمام الساعة الثامنة صباحاً داخل وخارج العراق .

ودعت وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك الطلبة والتلاميذ الى بذل مزيد من الجهد والتمسك بالجدية حفاظا على مستقبلهم الدراسي ولتجاوز الظروف الاستثنائية التي مروا بها .