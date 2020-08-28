التربية تعلن عن “الاستمارة الخاصة” للطلبة الراغبين بتأجيل امتحان الدور الأول

المستقلة / أعلنت وزارة التربية العراقية ، اليوم الجمعة، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، انها خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها.

ولفتت الوزارة الى ان الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم، منوهة الى ان الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات.