التربية تعلن الاثنين المقبل بدء العام الدراسي

(المستقلة)… اعلنت وزارة التربية ان يوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول الجاري سيشهد توجه ما يزيد على عشرة ملايين وخمسمائة ألف تلميذ وطالب من كلا الجنسين إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة في الوقت نفسه استكمال التجهيزات والمستلزمات كافة المطلوبة لذلك .

وذكر بيان من الوزارة أن “الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية لجميع مديرياتها العامة في المحافظات”، مؤكداً أيضاً تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الامكانيات المتاحة لها من أجل استيعاب اعداد الدارسين الجدد.

جدير بالذكر ان الوزارة اوعزت لملاكاتها التدريسية والتعليمية والبالغ عددهم نحو (479716) للمراحل الدراسية كافة (حكومي واهلي وديني) في العراق عدا اقليم كوردستان بالمباشرة في الـ12 من الشهر نفسه من أجل ضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.