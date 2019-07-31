التربية تعفي طلبة الاعدادية الناجحين بالدور الاول من شرط معدل البقاء في المتميزين

(المستقلة) … اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن اعفاء الطلبة الناجحين من الدور الاول للمراحل الاعدادية من شرط معدل البقاء في المتميزين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي / مديرية التعليم الثانوي قررت بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020”.

واشارت الى ان “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الاجراء”.