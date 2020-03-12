التربية تطالب وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً

المستقلة … دعت وزارة التربية، الأربعاء، نظيرتها الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة، أن “وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، دعت وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا ان امكن وذلك لعدم اثقال عوائل الطلاب ماديا، واكدت العلي بك في كتاب رسمي وجهته الى مكتب وزير الاتصالات استعداد الوزارة الى ارسال فريق من قبلها للتباحث بشان هذا الموضوع وتسهيل العمل به”.

وأضافت “ياتي هذا بالتزامن مع حملة التعليم الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية بتوجيه من معالي وزيرة التربية والتي تتضمن شرح الدروس التعليمية لطلبتنا الاعزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فايروس “كورونا” في بلدنا العزيز وحفاظا على سلامة طلبتنا وتلاميذنا الاعزاء من انتشار الفايروس بينهم لا سامح الله”.