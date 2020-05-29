التربية تصدر قرارات بشأن الأمتحان الوزاري لهذه السنة

(المستقلة)..استكمالاً للمعالجات التي وضعتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 ، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، أصدرت وزارة التربية ، قرارات تخص الامتحانات العامة الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية كافة .

وذكرت الوزارة ان هناك اجتماعات ومشاورات ما بين وزير التربية علي حميد مخلف ورئيس واعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ،استمرت طيلة الفترة الماضية للتوصل الى الحلول الأنسب والأفضل انسجاماً مع الظرف الراهن ، وبعد دراسة مستفيضة لتجارب دول العالم بخصوص اجراء الامتحانات العامة (الوزارية) ، قررت الوزارة .

اولا : استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي ، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة ، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء الامتحانات الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها .

ثانياً : استناداً الى المادة ( الرابعة ) من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 تحدد فحوص الامتحانات العامة للدراسات (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير التربية ) ، وبعد موافقة المعالي تقرر ان تكون الفحوص الداخلة في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط (خمسة) فحوص هي :(اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الاحياء ، الكيمياء و الفيزياء) .

ثالثاً : تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 – 2020 الى موعد يتم تحديدهُ لاحقاً .