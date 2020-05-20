التربية تصدر تعليمات خاصة لدخول الامتحانات للصفوف المنتهية وتحدد المشمولين

( المستقلة)… اصدرت وزارة التربية تعليمات خاصة بدخول الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، فيما حددت الطلبة المشمولين بها.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء إن “الدخول الشامل لطلبة (الصفين السادس الاعدادي بفروعه كافةوالصف الثالث متوسط/ المنتظمين بالدوام فقط) باستثناء الطلبة الخارجيين سيكون للأسماء المرفوعة الى مراكز الفحصمنذ بداية العام الدراسي“.

واشترطت الوزارة أن “يكون الطالب قد ادى امتحانات نصف السنة بعضها أو جميعها على ان تقوم اللجنة الامتحانية في كل مدرسة وباشراف المشرف المتابع والاداري بتحديد الطلبة المشمولين بالدخول الشامل اذ يتحملون المسؤولية كاملة في حال رفع اسماء الطلبة غير المشمولين بالامتحان“.( النهاية)