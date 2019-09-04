التربية ترجح إعلان نتائج الدور الثاني خلال 7-10 أيام

المستقلة /- رجحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج الدور الثاني للمراحل المنتهية للثالث متوسط والسادس الاعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في بيان تلقت ( المستقلة نسخة منه، إن “نتائج الدورالثاني للمراحل المنتهية للثالث متوسط والسادس الاعدادي سيتم الإعلان عنها خلال 7-10 أيام”.

وأضاف أن “نظام الإعادة للسادس اعدادي فتح المجال للكثير من الطلبهة باختيار الدور الثاني، رغم العدد الكبير من الطلبة، إلا ان القاعات الامتحانية لم تسجل أي حالات من الشكاوى عكس الدور الأول”، مشيراً إلى أن “اجواء الامتحانات كانت هادئة، وهو ما يبعث بالطمأنينة للنتائج التي ستكون مبشرة”.

وتابع ان “التربية وفرت جميع الإجراءات اللوجستية اللازمة من قاعات خاصة للمشرفين والمصححين بالقيام بأعمالهم عن طريق استخدام الكونترول المركزي مثلما جرى في الدور الأول”.