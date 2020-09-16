التربية تدرس اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط

المستقلة …تدرس وزارة التربية حاليا التوصيات التي قدمتها لجنة التعليم النيابية خلال الفترة السابقة والتي من ضمنها اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقال مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم”.

واضاف اللهيبي ان “الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الراي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية”.

وأشار إلى أن “الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة”.