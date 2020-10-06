التربية : تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للسادس الاعدادي

التربية : تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للسادس الاعدادي

المستقلة / -اعلنت وزارة التربية عن تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وذكرت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ان هذا الإجراء يتيح للطلبة الحصول على نتائجهم فور إعلانها عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال او جهاز الحاسوب .

وأدناه الروابط التالية :

🔗الادبي :

http://www.kemyllc.com/grd/a_art.php

🔗 العلمي ..الاحيائي والتطبيقي :

http://www.kemyllc.com/grd/a_app.php