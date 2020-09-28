التربية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي

المستقلة / – حددتْ وزارة التربية موعد اعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاثنين : ان المديرية تستكمل حاليا عملية تصحيح وفحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية الالكترونية لطلبة السادس الاعدادي، مؤكدا ان النتائج ستعلن خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، مشيرا الى ان نسب النجاح الاولية لاغلب المواد الامتحانية، جيدة مقارنة بالعام الماضي وما سبقه.

ونوه بان النتائج تبشر بتحقيق الطلبة لمعدلات جيدة في الفروع :الاحيائي والتطبيقي والادبي والمهني، مفصحا عن ان ما ميز سير العملية الامتحانية للعام الحالي عن نظيرتها للاعوام الماضية، عدم وجود غش جماعي، والذي عده مؤشرا جيدا بالعملية الامتحانية لهذا العام.

وبشأن الاخطاء التي اشارت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر حربي انها جاءت لارباك الطلبة ولاحباطهم، وعدها اخطاء مفصلية ولايحاسب عليها الطالب عند اجابته على الفرع المقصود، نافيا وجود اي خطأ في اسئلة مادة اللغة العربية، كما ان الخطأ الذي يقال انه ورد في مادة الفيزياء للمتسعة 19 او المتسعة 9، هي ليست خطأ بل جاء ذلك الاختلاف برقم المتسعة لتنمية فكر الطالب اثناء الاجابة، وتم التوجيه الى لجان اسئلة الفيزياء بعدم محاسبة الطلبة اذ تم حل المسألة على اساس رقم 19 او 9 كونها تحل بطريقتين.