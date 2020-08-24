المستقلة … أعلن مدير التقويم والامتحانات في وزارة التربية نعمة الحربي ، المباشرة بإعداد النماذج الخاصة بأسئلة الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي التي من المقرر أن تُجرى في الأول من أيلول المقبل، مشيراً إلى الابتعاد عن الاسئلة الخارجية أو المعقدة.

وقال الحربي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “مديريته باشرت إعداد النماذج الخاصة بالأسئلة الوزارية للدورين الأول والثاني لطلبة السادس الإعدادي المنتظمين للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، مشيراً إلى “تشكيل لجان اختصاص من كل مادة امتحانية مع التوجيه بمراعاة الوضع العام للبلد بإعدادها وتسهيلها على الطلبة مع الابتعاد عن الأسئلة الخارجية أو المعقدة على أن تتناسب مع المستويات العلمية للطلبة”.

ولفت الحربي، إلى “التشديد على الإجراءات الأمنية أثناء نقل الأسئلة الامتحانية إلى المراكز بالمواعيد التي تحددها المديرية بشكل سري، إذ يتم وضعها في صناديق محكمة لها ثلاثة مفاتيح يكون الأول لدى المدير العام في المديرية والثاني لدى مدير قسم الامتحانات والثالث عند أحد مسؤولي اللجنة الامتحانية فيها وتفتح قبل بدء الامتحان بمدة قليلة شرط حضور الأشخاص الثلاثة الذين يحملون المفاتيح”.

وتابع الحربي، أن “نحو 450 ألف طالب وطالبة في بغداد والمحافظات سيشاركون في الامتحانات، موزعين بين الفرعين العلمي والأدبي والفرع المهني باقسامه”، ماضياً إلى القول إن “توزيع جميع البطاقات الامتحانية الخاصة بالمشمولين بالامتحان يتم عن طريق المدارس”.