التربية تؤكد عدم وجود تغيير بمواعيد الامتحانات النهائية وتصدر تعليمات

(المستقلة).. اكدت وزارة التربية عدم وجود تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، فيما أصدرت التعليمات الخاصة بالامتحانات.

وقال المكتب الاعلامي لوزر التربية محمد إقبال في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “الحديث عن تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، عار عن الصحة”، مبينا ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت السابع عشر من شهر ايار المقبل موعدا لأداء امتحانات السادس الابتدائي، والسابع والعشرين من شهر ايار المقبل موعدا لأداء امتحانات الثالث المتوسط”.

واضاف المكتب ان “وزارة التربية حددت الحادي والعشرون من شهر حزيران المقبل موعدا لأداء امتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه”.

وتابع ان “مواعيد امتحانات المراحل غير المنتهية حددت الثاني من أيار المقبل موعدا لامتحانات الدراسة الابتدائية، فيما تم تحديد الخامس عشر من آيار المقبل موعدا لأداء امتحانات المرحلة الثانوية (المتوسطة والإعدادية) للصفوف غير المنتهية”، مشيرا الى ان “الوزارة جعلت مشاركة الطالب في الامتحانات النهائية، للثالث المتوسط والسادس الاعدادي تشمل جميع الطلبة الناجحين والمكملين بثلاث دروس وعشرة درجات، فيما يعتبر الطالب ما عدا ذلك راسبا في صفه ولا يمكنه اداء الامتحانات النهائية”.

واكد المكتب ان “دخول طلبة السادس الابتدائي سيكون للذين حصلوا على السعي السنوي، عدا الطلبة المفصولين بالغياب او المتورطين بمشاكل تربوية”، داعيا الطلاب الى “استثمار الوقت المتاح وبذل الجهود والطاقات لرفعة البلد وبنائه”. (النهاية)