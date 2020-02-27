التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

(المستقلة)… أعلنت وزارة التربية يوم الخميس تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الى إشعار آخر في عموم المحافظات، في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت التربية في بيان لها تلقته ( إن “وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك حصلت على موافقة لتأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 -2020 الى إشعار آخر، وذلك استناداً الى مقررات خلية الأزمة التي تشكلت على خلفية تسجيل إصابات مؤكدة بفايروس “كورونا”.

وأوضحت الوزارة أن “تأجيل الامتحانات سيشمل جميع محافظات البلاد على أن يتم الاعلان عن الموعد الجديد للامتحانات لاحقاً، وذلك للظروف التي يشهدها البلد وبهدف حظر التجمعات في القاعات الامتحانية المغلقة”.

وكانت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قد قررت، الأربعاء، تعليق الدوام في المدارس والجامعات وحظر التجمع في الأماكن العامة مثل دور السينما والمقاهي والمنتديات لمدة 10 أيام للحد من تفشي كورونا.

وتأتي هذه الإجراء بعد تسجيل 6 إصابات مؤكدة بالفيروس في بغداد والنجف وكركوك منذ يوم الاثنين.