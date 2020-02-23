التربية بيان بشأن الجريمة البشعة التي تعرضت لها التلميذة فواطم بالناصرية

(المستقلة)… اصدرت وزارة التربية بيانا بشأن الجريمة البشعة التي تعرضت لها التلميذة فواطم في الناصرية، فيما دعت الى انزال اقصى العقوبات بحق الجاني.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم ان “وزيرة التربية سها خليل العلي بك وكوادر الوزارة تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الفقيدة فواطم علاء حسين التلميذة في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة مندلي الابتدائية للبنات الواقعة في حي سومر بمركز قضاء الناصرية من عملية بشعة يندى لها جبين الإنسانية حيث اغتصبت وقتلت وهي في طريق عودتها للمنزل بعد ادائها الامتحان”.

وادانت الوزارة “هذه الجريمة البشعة طالبت الجهات المختصة بانزال اقصى العقوبات بحق الجاني”، لافتة الى ان “الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الجاني وهو الان في قبضة العدالة”.

وأعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الأحد، القبض على شخص “اغتصب” طفلة وقتلها بعد ساعات من اختطافها وسط مدينة الناصرية. (النهاية)