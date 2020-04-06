التربية النيابية : ﻗﺮار اﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن

المستقلة .. توقع عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، ان تستأنف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ، ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار أوﻏﻴﺮﻫﺎ.

وقال في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته المستقلة، ان “ﻗﺮار اﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن”، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن “ﻟﻠﺠﻨﺔ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام المدرسي ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ أو اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮارات ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺳﻮاء ﺗﻤﺪﻳﺪه أو رﻓﻌﻪ”.

وﺗﻄﺮق المكصوصي اﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم الماضي؛ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب، ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.

وﻋﺮج ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ان “اﻟﻌﺮاق ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺪى رﺻﺎﻧﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ المدارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ المتحدة ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ (يونسكو)”، ﻣﺆﻛﺪﴽ ان “اﻟﻌﺮاق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار أوﻏﻴﺮﻫﺎ”.