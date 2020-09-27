التربية النيابية : إصدار قرار تحسين معدل لطلبة السادس الاعدادي للعالم الحالي

المستقلة / – طالبت لجنة التربية النيابية، وزارة التربية بإصدار قرار تحسين معدل لطلبة السادس الاعدادي للعالم الحالي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، “نظرا لتفشي جائحة كورونا وما اثر سلبا على ابناءنا الطلبة ولاجل اعطاء فرصة ثانية لمن يرغب منهم في تحسين معدله, طالبت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي الياسري وزارة التربية اليوم الاحد الموافق 27/9/2020 باصدار قرار يخص تحسين معدل طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه بما يخدم ومصلحة الطلبة”.