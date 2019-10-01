التربية العراقية تصدر بياناً حول طباعة الكتب وتكشف عن فسخ عقد مع شركة متلكئة

(المستقلة) … أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بيان حول طباعة الكتب المدرسية، مؤكدة أن طباعة جميع المناهج تمت داخل العراق، فيما كشف عن فسخ عقد مع احدى الشركات المحلية التي لم توف بالتزاماتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “ما اشير في بعض وسائل الاعلام من قيام الوزارة بطبع الكتب الدراسية خارج العراق ما هي الا حملة تشويه مُمنهجة”، مبينة ان “القصد الاساسي منها الاساءة البالغة الى انجازات الوزارة خلال المدة الماضية”.

واضافت انها “اتمت طبع الكتب داخل العراق من خلال سبع مطابع حكومية واثنتين وعشرين مطبعة اهلية بقيمة اجمالية قاربت الثمانية والثمانين مليار دينار عراقي وقد انجز الطبع بوقت قياسي نتيجة لاتباع الية الجداول القياسية في اسلوب التعاقد وهي تطبق للمرة الاولى في هذا المجال” .

واشارت الوزارة الى انها “طبعت كتب اللغة الانكليزية بواسطة شركة دار غارنت خارج العراق وهو عقد ملزم وحصري للوزارة ووقع منذ عام 2014 وليس للوزارة اسلوب اخر اتباعه في هذا المجال، مشيرة الى ان ان هذه السنة هي الاخيرة في هذا العقد”.

واكدت الوزارة ان “جميع الجهات أوفت بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارة ما عدا شركة الوراق التي هي شريك الوزارة في عملية الطبع قد تلكأت بالتزاماتها اتجاه الوزارة بطريقة تعكس لا أباليه والاستهانة الواضحة وعدم الحرص على مصلحة الطلبة وتوفير المناهج لهم، لافتتا الى انها ماضية بفسخ العقد والشراكة كونها أضرت بالوزارة ومن خلال اتباع الاطر القانونية السليمة”.

وجددت الوزارة “حرصها على توفير متطلبات العملية التربوية بشكلها الامثل وما أشيع عن وجود تعامل غير لائق داخل الوزارة ما هو الا افتراءات تدعيها اطراف وجهات تضررت مصالحها بسبب عدم السماح لها بالاستفادة من قدرات الوزارة لحصولها بطرائق غير مشروعة وستتبع الوزارة كل الاجراءات القانونية للحفاظ على مصالحها ودعم المسيرة التربوية بالشكل المناسب”.

يذكر ان معظم المدارس عانت خلال السنوات الماضية من نقص في الكتب الدراسية مما يدفع بعض الاهالي الى شرائها من الاسواق المحلية.