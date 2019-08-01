التربية: الاعتراض على نتائج السادس تستمر لمدة 15 يوما

(المستقلة) … اعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الخميس، عن فتح ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم ولمدة 51 ﻳــﻮﻣــﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﻋـــﺪادي ﻟﻠﺪور اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳــﺮ اﻟــــﺘــــﻘــــﻮﻳــــﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ لصحيفة الصباح الرسمية، ان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ “ﻓﺘﺤﺖ ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋــﺪادي اﻟــﺪور اﻻول ﻟــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ لمدة 15 يوما ابتداء ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ المقتنعين ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ المواد او ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ”، مبينا انه “ﺗـــﻢ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ اﺳـــﺘـــﻤـــﺎرة بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ بين المدارس ﻣـــﻦ اﺟـــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ بين اﻟﻄﻠﺒﺔ المعترضين ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﺘﻢ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻋـــــــﺎدة ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟـــﺪرﺟـــﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻲ وﻟــﻴــﺲ اﻋـــــﺎدة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ”.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ اكد ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ان “اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ووزﻋﺖ بين ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ”، مشيرا الى “ﻋــﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت او ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻧــﻈــﺎم اﻻﻋـــــﺎدة، اي ان اﻟﻄﻠﺒﺔ الراسبين ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ المواد، ﺑــﺎﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﻢ اﻋﺎدة اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ”.

ولفت حسن الى ان “اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﺮﺳﻮب ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ”، موضحا ان “عدد الناجحين ﻓــﻲ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم الماضي، وﻋﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﴼ ﺟﻴﺪة”.

واوضح ان “هناك ﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ وزارة اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ واﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺎرﺳــﺎل اﺳﻤﺎء ودرﺟــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ الناجحين ﻣﻦ اﺟﻞ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل المركزي ﻓﻲ المعاهد واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت”.

واعلنت وزارة التربية، امس الاربعاء، عن نتائج السادس الاعدادي للفرعين العلمي والادبي للعام الدراسي 2018 -2019 لجميع المحافظات ومديريات التربية في بغداد.