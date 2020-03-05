التربية : استئناف الدوام مرتبط بقرارات خلية الازمة

(المستقلة).. أكدت وزارة التربية أن العودة الى الدوام في المدارس من عدمه مرتبط بقرارا خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الخميس ،”نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات اصابة بفايروس “كورونا” فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة”.

واشار البيان الى ان الوزارة عضو في خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55) و”عليه فان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارت الخلية”.

ودعت الوزارة جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة.

كما دعت العوائل الى توجيه ابنائها التلاميذ والطلبة “بمضاعفة الجهود ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي”، مهيبة بهم الى أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة(وزارة التربية ومؤسساتها) و”عدم الاستماع الى مايقال او ينشر من اخبار ومعلومات تخص الشان التربوي من غير هذه المصادر”.