التدخين يزيد خطر الإصابة بكورونا.. 14 مرة

المستقلة /يحذر الخبراء من أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمقدار 14 مرة، ويمكن أن يعرضوا أفراد الأسرة لخطر الإصابة أيضاً.

قال مدير الصحة العامة في إنكلترا، البروفيسور جون نيوتن: “باتت الحاجة للإقلاع عن التدخين ملحة أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للحفاظ على صحتك الخاصة ولكن لحماية من حولك أيضاً”.

وبحسب البروفيسور نيوتن، فإن التدخين يتسبب بتلف الرئتين مما يجعلهما ضعيفتين وأكثر عرضة للإصابة بالمزيد من الضرر أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

وقد وجدت دراسة أجريت في الصين مؤخراً بأن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بعد التقاط عدوى كورونا بمقدار 14 مرة مقارنة مع غير المدخنين.

من جهته أوضح الدكتور البريطاني باباك أشرفي، بأن التدخين المفرط يمكن أن يضعف المناعة، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. إضافة إلى ما سبق، حذر الدكتور أشرفي من أن التدخين قد يجعل أعراض كورونا أكثر حدة، ويطيل مدة المرض.

وأظهرت أبحاث أخرى بأن معدل البقاء على قيد الحياة لدى الرجال المدخنين المصابين بكورونا أقل من النساء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.