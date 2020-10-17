التخطيط : شمول محافظة الديوانية بالصندوق الاجتماعي للتنمية

المستقلة/ – وافقت وزارة التخطيط على شمول محافظة الديوانية بالصندوق الاجتماعي للتنمية في مجالات عدَّة.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الصندوق سيكون في مجالات التربية والصحة والبلديات والكهرباء والماء والمجاري، مشيرا الى انه طرح على وزير التخطيط الدكتور خالد بتال خلال لقائهما الأخير ملفات عدة.

واضاف ان من بين المجالات إنصاف المحافظة في الجانب الخدمي خصوصا القرى والأرياف، وتأمين مبالغ كافية لإتمام العمل بمشروعي المستشفى الأسترالي، ومجسر الجمهورية، ومشروع مجاري الديوانية الكبير وما تبقى من مراحل إنجاز المشاريع السكنية، مؤكدا طرحه على الوزير ملفات أخرى ابرزها الإسراع بتعيين الأجراء اليوميين وحسم ملف العقود ومراعاة احتياجات المحافظة لمشاريع البنية التحتية.