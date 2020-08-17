التخطيط : سكان العراق سيبلغ 47 مليون نسمة بحلول عام 2025

المستقلة … رجحت وزارة التخطيط، الاثنين، بلوغ عدد سكان العراق نحو 47 مليون نسمة بحلول عام 2025.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، انه “بحسب رؤية العراق للتنمية المستدامة فإن عدد سكان العراق قد يبلغ في عام 2025 نحو 47 مليوناً و199 الف نسمة”، مبيناً أنه “في عام 2015 احتل العراق المرتبة الحادية والعشرين بعد المئة من اصل مئة وثمانٍ وثمانين دولة في مؤشر التنمية البشرية بمرتبة اقل من مراتب بعض دول المنطقة، كلبنان 76 والاردن 86 وتونس 97 لتأثره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية في قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الصحية”.

وأضاف، ان “سوء التغذية في العراق يبرز على انه تحد مهم للصحة العامة، اذ يعاني واحد من كل اربعة اطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو”.

لافتاً إلـى أنـه سيكون لديناميكيات السكان في المستقبل تاثير حاسم في النتائج الانمائية المستقبلية، اذ يتمتع العراق باحد اكثر المجموعات السكانية شبابا في العالم، ويقدر عدد الـسـكـان الـذيـن تـقـل اعـمـارهـم عـن تسع عشرة سنة بنحو 50 بالمئة.

واكـد الهنداوي ان “هذا الامـر سيزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية التي هي نفسها اكـثـر نـدرة مـن اي وقـت مضى، بما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتية الحضرية والـخـدمـات الـعـامـة”، مبيناً أنه “مـن المـتـوقـع ان يـزيـد الـطـلـب عـلـى العمل الــى مــا بــين 5 ـ 7 مـلايـين فـرصـة عمل اضافية، ويمكن ان يكون هذا العدد اعلى بكثير اذا ارتفعت معدلات المشاركة في قوة العمل خاصة بالنسبة للنساء”.