التخطيط توقع مسودة اتفاقية مع ( جايكا ) لتطوير مصفى البصرة

(المستقلة)..وقعت وزارة التخطيط محضر المناقشات التمهيدية لطلب القرض وتوقيع الاتفاقية مع المنظمة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) والخاص بمشروع تطوير مصفى البصرة (مشروع التكسير بالمعامل المساعد FCC مع وحدتي معالجة زيت الغاز الخفيف).

ووقع المحضر عن الجانب العراقي مدير عام دائرة التعاون الدولي دهام محمد العزاوي و مدير عام دائرة تخطيط القطاعات حسين علي الكرطاني فيما وقعها عن الجانب الياباني كل من ممثل جايكا لمنطقة الشرق الاوسط واوربا ماسانوري و مساعدة ممثل جايكا في الشرق الاوسط واوربا السيدة ايتو وممثل جايكا / مكتب العراق فوناكوشي.

وقال العزاوي: بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع المنظمة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) جرى توقيع محضر المناقشات التمهيدية لطلب القرض وتوقيع الاتفاقية مع المنظمة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) والخاص بمشروع تطوير مصفى البصرة (مشروع التكسير بالمعامل المساعد FCC مع وحدتي معالجة زيت الغاز الخفيف) لغرض تمويل المشروع المذكور. ويتم أيضا تنفيذ المشروع خلال الاعوام (2020-2024 ) وبالتنسيق مع شركة نفط الجنوب في وزارة النفط .

واشار الى ان المشروع يهدف الى تحسين القدرة الانتاجية النفطية العراقية وبالتحديد لمصفى البصرة وتلبية الحاجة المحلية من المنتجات النفطية وردم الهوة وتقليل الطلب على المنتجات النفطية التي يجري استيرادها من الخارج من خلال تدعيم الانتاجية لعدد من الوحدات في مصفى البصرة من خلال ادخال وحدة التكسير بالمعامل المساعد ( FCC ) و مع اضافة وحدتي الهدرجة ( لمعالجة زيت الغاز الخفيف ) والذي سيسهم بدور فعال وبارز في عملية اعادة الاعمار ودعم الاقتصاد الوطني.