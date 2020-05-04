التخطيط توقع على إنشاء مدن صناعية وزراعية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن “وزير التخطيط نور الدليمي وقع عقدا مع المطور لــــ 1700 مشروع فرصة عمل لتشغيل شباب المحافظة “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء حضرت توقيع وزير التخطيط نور الدليمي مع مطور المشاريع الشبابية ، البالغة عددها 1700 مشروع يتضمن إنشاء مدن صناعية وزراعية وتجارية “.

وأوضح إن “التوقيع يعد خطوة أولى لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة والنهوض بالاقتصاد “.

واشار الى إن “كربلاء هيأت الاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والزراعية من خلال التنسيق بين كربلاء ووزير التخطيط “.

وأضاف الخطابي إن “التوقيع حضره عضو مجلس النواب حامد الموسوي ورئيس هيئة استثمار كربلاء احمد المالكي “.