التخطيط تعتزم التعاقد مع شركات فاحصة جديدة

المستقلة/ – يعتزمُ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط التعاقد مع شركات فاحصة خلال العام المقبل.

وقال رئيس الجهاز حسين علي داود لـ”الصباح” اليوم الخميس: إنَّ عدد الشركات التي سيتم التعاقد معها سيكون وفق الاحتياج الفعلي لها، مشيرا الى ان وزارته كانت قد تعاقدت مع ثلاث شركات عالمية لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ خلال العام الماضي، وعدها من الشركات العالمية المعروفة بمجال الفحص وتنتشر في كل بلدان العالم، منوها بان العقد معها يستمر لمدة ثلاثة اعوام بدءاً من العام الحالي وحتى العام 2022.

واكد في السياق نفسه حصول بعض الاشكالات والمخالفات التي تتم مراقبتها من قبل تلك الشركات، منوها بانه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقاً لاحكام العقود المبرمة معها بهذا الشأن.