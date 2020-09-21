التخطيط تتفق مع “الفاو” على تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي في العراق

التخطيط تتفق مع “الفاو” على تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي في العراق

المستقلة..ناقش وزير التخطيط خالد بتال نجم عبدالله وممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن برامج الفاو ودعم سبل العيش الريفية والتعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الزراعة المستدامة مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية المحاصيل الرئيسية في العراق.

و ناقش الاجتماع مناقشة مشاركة الوزير في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NERC 35) الذي سيعقد هذا العام في 21 و 22 أيلول عبر المنصات الرقمية تحت شعار “تحويل النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وبيّن البتال : “ان هناك حاجة إلى جهود منظمة الفاو للتأثير بشكل إيجابي على مستقبل المجتمع الريفي في العراق، حيث أن منظمة الأغذية والزراعة تمثل شريكًا قيّماً للحكومة العراقية من خلال المشاريع المستهدفة للمجالات الفنية والسياسات ومعالجة الأولويات الأكثر إلحاحًا لقطاع الزراعة والأمن الغذائي في العراق”.

و أشاد بدور منظمة الفاو في رصد تأثير فيروس كوفيد -19 على الإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء والوصول إليه وأكد الحاجة إلى وضع خطة تنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي .

من جانبه قال ممثل منظمة الفاو في العراق أن المنظمة تنفذ حاليًا عددًا من البرامج الاستراتيجية في جميع أنحاء العراق عبر منح مقدّمة من الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية للزراعة والمياه في المناطق المحررة وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الرئيسية في محاولة لتحسين الأنتاجية الزراعية وسبل العيش الريفية ودعم المنتج العراقي.

وأكد حسن أن منظمة الأغذية والزراعة تدعم الحكومة من خلال بناء القدرات المؤسسية لتعزيز إجراءات المحاجر البيطرية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المتوطنة والعابرة للحدود بتمويل من وكالة الحد من التهديد التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وفي ضوء التحديات الحالية في الظروف المناخية، وبتمويل من الحكومة اليابانية ومرفق البيئة العالمية، تقدم منظمة الأغذية والزراعة أيضاً مصادر الطاقة المتجددة كوسيلة لإنتاج الغذاء المستدام ودعم الممارسات الزراعية الجيدة المقاومة لتغير المناخ.

وأقرت وزارة التخطيط ومنظمة الأغذية والزراعة وضع خطة عمل تساعد في تنفيذ الأولويات الرئيسية من استراتيجية الأمن الغذائي بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة واللجنة الوزارية للأمن الغذائي.