التخطيط تبحث مساهمة الشركات الصينية في عمليات اعادة الاعمار

(المستقلة)..بحث وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان مع السفير الصيني تشن ويتشينغ العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية و إمكانية دخول الشركات الصينية إلى العراق بنحو اوسع والمساهمة في عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في المناطق المحررة وسائر المحافظات

وبين وكيل وزارة التخطيط،حسب بيان عن المكتب الاعلامي في الوزارة، ان التجربة السابقة مع الشركات الصينية كانت مشجعة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الصينية في تنفيذ المشاريع لاسيما في مجال النفط والكهرباء

واشار إلى ان اولويات الحكومة للمرحلة المقبلة تتمثل في تنفيذ مشاريع الماء والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية ، تليها مشاريع التعليم والطرق والجسور، داعيا الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذه المجالات المهة ، وخصوصا في مجال السكن .

وكشف حماد عن تضرر 150 الف وحدة سكنية في المناطق المحررة بفعل العمليات الارهابية ، فضلا عن حاجة العراق إلى اكثر من مليوني وحدة سكنية ، مبينا وجود فجوة في عدد المدارس في عموم العراق مقدرا الحاجة إلى نحو 6 الاف مدرسة.

وشددعلى ان الظروف الامنية في المناطق المحررة اصبحت مستقرة بنحو ممتاز ومن شأن ذلك ان يوفر بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع في تلك المناطق .. موضحا ان الحكومة مستعدة لتقديم ضمانات في تلك المناطق لتشجيع الاستثمار وفتح مسارات شراكة مع الشركات الاستثمارية

من جانبه اكد السفير الصيني وتشينغ ان هناك تعاون كبير بين البلدين وخصوصا في مجال النفط والكهرباء،مبديا استعداد الشركات الصينية للعمل في العراق في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية ، لان الصين تمتلك القدرة والرغبة والشجاعة الكافية للمشاركة في اعادة الاعمار على وفق الاولويات التي تضعها الحكومة العراقية

واتفق الجانبان على الافادة من الخبرات الصينية في مجال الاعمار والتنمية من خلال اقامة الورش والدورات التدريبية للكوادر العراقية في الصين ، اذ اعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لوضع مالديها من خبرات وامكانات في دعم العراق وعلى جميع الاصعدة