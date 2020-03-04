التخطيط العراقية تبلغ امريكا سعيها تشغيل 100 الف شاب

( المستقلة) ….افادت وزارة التخطيط العراقية يوم الاربعاء بمساعي الحكومة الاتحادية باطلاق مشروع اقتصادي يوفر نحو 100 الف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة اليوم ببغداد “باتريك دان” الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأمريكية والوفد المرافق له الذي ضم ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية.

واشار الدليمي في بيان صادر عن الوزارة الى المساعي الحكومية التي تقودها وزارة التخطيط نحو انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في عموم العراق والذي سيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري.( النهاية)