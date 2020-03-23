التحاليل تثبت عدم إصابة ميركل بفيروس كورونا

( المستقلة)….أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن الفحص أظهر خلو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن المستشارة ستخضع للمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة لحسم المسألة نهائياً.

ودخلت ميركل في حجر صحي لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي أمس الأحد بعد أن خالطت طبيباً مصاباً بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفحص أجري اليوم لميركل، وسيتم إجراء فحوصات أخرى لها خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، كان زايبرت قد قال في مؤتمر صحافي: “ميركل دخلت الحجر الصحي وهي بوضع صحي جيد، وشاركت باجتماع الحكومة عبر دائرة فيديو مغلقة”.

ولم يوضح ما إذا كانت ميركل موجودة في مقر المستشارية أو في شقتها في وسط برلين حيث تؤكد أنها تحب أن تمضي وقتها.

دعت السلطات أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلداً الاثنين إلى البقاء في منازلهم سعياً لمكافحة بدوره، قال أولاف شولتز نائب ميركل اليوم، إن المستشارة بصحة جيدة لكنها تعمل من المنزل. وترأست ميركل (65 عاما) من شقتها في برلين اجتماع حكومتها عبر الهاتف.

جاءت أنباء دخول ميركل إلى الحجر الصحي بعد وقت قصير من عقدها مؤتمراً صحافياً في برلين حيث لم تظهر عليها أعراض اعتلال الصحة.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الاثنين، أكثر من 360 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 15 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بينما تعافى منه أكثر من 100 ألف شخص.

وبلغ عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 22 ألفا و672 إضافة إلى 86 وفاة، بحسب “معهد روبرت كوخ”.( النهاية)