التحاليل المختبرية تؤكد سلامة 30 حالة مشتبه بها في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ان نتائج التحاليل المختبرية في العاصمة بغداد ، اكدت سلامة 30 حالة جديدة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا .

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” دائرة صحة ذي قار ارسلت عينات 30 حالة جديدة يشتبه اصابتها بكورونا الى مختبر الصحة العامة في بغداد ، واثبتت نتائج التحاليل سلامة جميع الحالات المرسلة من الفيروس “.

واكد البيان ان ” محافظة ذي قار خالية من اي اصابة بفيروس كورونا “.