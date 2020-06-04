التحالف يدمر نفقاً فيه 12 داعشياً في مخمور

( المستقلة)… اعلن مسؤول محور قوات البيشمركة في كوير ومخمور تمكن طائرات قوات التحالف الدولي من تدمير نفق تستخدمه عناصر تنظيم داعش الارهابي كمخبأ، مبينا ان 12 داعشيا كانوا في النفق الذي اكتشفته قوات البيشمركة.

وذكر بيان لمسؤول المحور سيروان بارزاني وتابعته ( المستقلة) اليوم الخميس انه بعد التنسيق مع قوات البيشمركة والعثور على نفق لعناصر داعش في سفح جبل قره جوخ مقابل قرية علي رش”.

واضاف ان طائرات قوات التحالف الدولي شنت ليلة امس غارتين على النفق الذي كان 12 من الدواعش يختبئون فيه.( النهاية)