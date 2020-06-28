التحالف الدولي ينفي مشاركته في عملية الدورة

المستقلة … نفى التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ، الانباء التي اكدت مشاركته في عملية الدورة التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد مايلز كاغينز، في تصريحات صحفية تابعها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “قوات التحالف في العراق هي تحت الحماية العراقية”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية هي فقط التي تصدر القرارات، ولا دخل للقوات الأميركية أو قوات التحالف بذلك”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أحمد ملا طلال، أمس السبت، أن عملية “الدورة” خططت ونفذت من الجهات الأمنية العراقية حصراً، دون تدخل أي جهة أخرى.

وقال ملا طلال في بيان “مقتضب”، تلقت “المستقلة” نسخة منه ، إن “عملية الدورة عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة، و هي عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ والاشراف من الألف إلى الياء، وكل كلام يثار غير ذلك هو أكاذيب لاصحة لها بتاتا”.

ونفت وكالة الانباء الكويتية، في وقت سابق، نشرها خبرا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي.

واكدت الوكالة في بيان، مقتضب تلقى المستقلة نسخة منه، أنها “تحتفظ بحقها القانوني وسوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح امام القضاء”.

كما نفت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، في وقت سابق، التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي، بشأن مشاركة قوة أميركية في اعتقال عدد من مطلقي صواريخ الكاتيوشا، جنوبي بغداد.

وقال السفارة في بيان تلقى المستقلة نسخة منه (27 حزيران 2020) إنه “تؤكد السفارة الأمريكية في بغداد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية، هي تلفيق خبيث”.

وأضافت، “لم تقم السفيرة رومانوفسكي باجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم انشاءه لنشر الأخبار المزيفة”.