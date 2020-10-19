التحالف الدولي يعلن دعماً جوياً خاصاً للعراق ويحدد مهام عمله

المستقلة/… أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية دعمه للقوات العراقية، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان له وتلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ، أن “الاخير استقبل يستقبل نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي، وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري”.

واشار اللواء كابسي الى “عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، وأن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط، مؤكدا “دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ماتبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية”.

من جانبه قال الأعرجي، إن “قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الأرهابية وتعزيز السلم المجتمعي”.( النهاية)