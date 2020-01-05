التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته في العراق

(المستقلة)..أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم “داعش”، بسبب “الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف”.

وأضاف التحالف، في بيان: “أولويتنا القصوى حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة “داعش”. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب “حزب الله” تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أميركي”.

وتابع: “نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد “داعش”، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة”.