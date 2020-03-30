التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع

( المستقلة)… أعلنت قيادة العمليات المشتركة ان التحالف الدولي سلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم انه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقيةوالتحالف الدولي، جرى اليوم الاثنين، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه“.

واضافت ان “ذلك جاء وفق التزام التحالف بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكريةالعراقية“.( النهاية)