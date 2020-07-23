التحالف الدولي: لا نخشى عودة ظهور “داعش” في العراق

(المستقلة)… في حين لا يزال خطر تنظيم داعش الإرهابي قائماً في العراق بين الحين والآخر، إلا أن نائب قائد قوات التحالف الدولي قلل من أهميته، مؤكدا أن التحالف لا يخشى عودة التنظيم مجدداً، واصفاً بقايا هذا التنظيم في بلاد الرافدين بأنها “ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق”.

وقال الجنرال الأميركي كينيث إيكمان، من بغداد خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع صحافيين في البنتاغون إنه حتى إذا كان التحالف الدولي “يدرك أنّه لن يتمّ القضاء على تنظيم داعش بالكامل”، فإنّ اضمحلال قوة التنظيم “سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق”.

كما أضاف أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة التنظيم لكن “نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث”.

هذا وشدّد الجنرال على أن داعش “يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية. إن قادته، وأمواله، ولوجستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق”.

علامات النجاح

وأضاف أن “إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراض”، مشيراً إلى أنه “عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرّد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام”.

إلى ذلك، قال كينيث إيكمان إن الهدف الآن هو إبقاء التنظيم عند هذا المستوى، مطمئناً إلى أن الجيش العراقي هو “أصلاً أقوى من داعش”، مما سيسمح لقوات التحالف في العراق بتقليص عديدها على الأرض.

تسليم معسكر للقوات العراقية

ولفت إلى أن التحالف سلّم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، مشيراً إلى أن معسكر “بسماية” التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بُنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلّمه القوات العراقية السبت.

كما أضاف أنّ القوات الأميركية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتم تقليصها “ببطء وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية”. ولدى الولايات المتّحدة رسمياً 5200 جندي في العراق. أما في سوريا فلم يعد البنتاغون ينشر أعداد عسكرييه المنتشرين في شمال شرق هذا البلد.

هجمات مسلحة

يذكر أن تنظيم داعش شن عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص في مايو الماضي، في حين أفاد رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، أن السلطات العراقية أحبطت مخططاً “خطيراً” كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة وعدة محافظات أخرى.

وأضاف أن المخطط جرى الكشف عنه “بعد الإطاحة بخلية إرهابية نائمة في محافظة البصرة واعتقال إرهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة الاتصال والتحرك على بقايا داعش المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة”. (النهاية)