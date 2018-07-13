التحالف الدولي ضد داعش يثمن جهود القوات الامنية العراقية”غير العادية”

(المستقلة).. قالت وزارة الخارجية الامريكية ان التحالف الدولي لهزيمة داعش ثمن التحالف الجهود غير العادية التي تبذلها قوات الأمن العراقية لهزيمة داعش ومواصلة تأمين الأراضي المحررة والسكان المحليين من هذا العدو الهمجي.

وذكرت الوزارة في بيان عن المتحدث بأسمها ان وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) استضافا اجتماعا مع وزراء خارجية أعضاء محددين من التحالف الدولي لهزيمة داعش على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في 12 تموز/يوليو.

واضاف البيان ناقش التحالف تمشيا مع المبادئ التوجيهية التي أكدها بالإجماع في شباط/فبراير أهمية الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا وحرمانه الجماعي من طموحاته العالمية. ورحب الوزراء بعرض رئيس الوزراء العبادي وتعهد حكومة العراق بمبلغ 500 مليون دولار لدعم برامج إرساء الاستقرار في المناطق المحررة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأثنى الأعضاء بالإجماع أيضا على إطلاق حلف شمال الأطلسي الرسمي لبعثة التدريب غير القتالي في العراق.

ورحب الوزراء أيضا بالجهود المتواصلة والتقدم الذي تحرزه قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الجيوب المتبقية في الأراضي التي يسيطر عليها داعش في شرق سوريا. وتواصل قوات سوريا الديمقراطية العمل مع التحالف وشركائه على الأرض للتخلص من آثار سيطرة داعش على الأراضي وتأمين الحدود السورية العراقية. وقد استغل تنظيم داعش تاريخيا طرق العبور على طول الحدود العراقية السورية لمهاجمة البلدين وزعزعة استقرارهما. علينا أن نواصل التخلص من هذا التنظيم والشبكات الأخرى العابرة للحدود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

كما شكل هذا الاجتماع،حسب البيان، فرصة للوزراء لمناقشة المساعدة الفورية لإرساء الاستقرار والتعهد بها لدعم الأراضي المحررة من داعش في سوريا في العمليات التي تدعمها قوات التحالف.

واوضح ان برامج إرساء الاستقرار الممولة من التحالف لا تزال أساسية لضمان تحقيق مكاسب عسكرية وستبقى جزءا لا يتجزأ من إرساء استقرار التضاريس المحررة ومعالجة عوامل التطرف. لم يسترد تنظيم داعش أي مناطق خسرها في العمليات التي تدعمها قوات التحالف،

وأعاد الوزير الامريكي بومبيو التأكيد على الحاجة الملحة إلى المساعدة لإرساء الاستقرار للحفاظ على هذا السجل من النجاحات. يقوم الشركاء المدعومون من التحالف بتطهير مخلفات الحرب من المتفجرات حتى في أكثر البيئات صعوبة مثل الرقة ويوصلون المساعدات الإنسانية ويزيلون الأنقاض ويعيدون الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه ويهيئون الظروف لعودة النازحين طوعا إلى منازلهم.

وتساند هذه المساعدات 138 ألفا من السكان الذين عادوا إلى الرقة منذ تحرير المدينة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما مكنت المساعدة التي قدمها التحالف في الطبقة من تجديد مستشفى الطبقة الذي استخدمه داعش كأحد مراكز القيادة في شمال شرق سوريا. وبات حوالى 500 ألف شخص قادرين اليوم من الحصول على خدمات الطوارئ ورعاية الأمومة في منطقة الطبقة بفضل المساعدة التي قدمتها قوات التحالف.

يذكر ان التحالف يجتمع بشكل منتظم لتنسيق الجهود المشتركة لهزيمة داعش وتعزيزها على مستوى كبار القادة ومجموعة العمل. وقد تم عقد آخر اجتماع لوزراء خارجية قادة التحالف في 13 شباط/فبراير على المستوى الوزاري في الكويت. وقد اجتمع مدراء التحالف السياسيون في المغرب في حزيران/يونيو وجمعوا 90 مليون دولار لبرامج إرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا.

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