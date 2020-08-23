المستقلة /- سلم التحالف الدولي الموقع الذي يشغله في معسكر التاجي ، شمالي بغداد ، الى القوات العراقية في مراسم اقيمت اليوم الاحد وفق جدول زمني معد مسبقاً .

وقال التحالف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، تم تسليم الموقع المخصص لقواته الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الامن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق.

وأشار البيان الى:” ان اعادة تموضع الافراد العسكریین ھو جزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لھا مع حكومة العراق “.

وقال اللواء كینیث ايكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة : ” كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الاساس لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة. و من الیوم فصاعدا، ستتولى قوات الامن العراقیة المسؤولیة”.

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (واع) :” ان قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية”.

واوضح الخفاجي :” ان الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية”، مبينا :” ان الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه”.