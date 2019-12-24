التجاعيد المبكرة .. 12 سبب لظهورها في وجهك

المستقلة / هل نظرت يوما في المرآة وأدركت في تلك اللحظة أنك لن تظل بعمر الـ 25 للأبد!

تلك العلامات والبقع والخطوط التي بدأت في الظهور والتي لم تكن موجودة من قبل، هنا يأتي قرارك بضرورة البدأ في العناية ببشرتك، لكن يبقى أن نذكر حقيقة أن هناك بعض الأشخاص يظهرون أكبر من عمرهم الحقيقي وقد تكون منهم !

لذلك إن أردت أن تعرف هذه اسباب ظهور التجاعيد المبكرة تابع معنا المقال التالي.

التجاعيد المبكرة تظهرك أكبر من عمرك للأسف فإن معظم ما تراه على البشرة من آثار في سن الأربعين أو الخمسين هو نتيجة لعاداتك التي كنت تقوم بها في العشرينات!

والتي قد تكون بسبب عادات غذائية خاطئة، لا يمكن إيقاف الوقت ولكن يمكن إيقاف اسباب ظهور التجاعيد المبكرة .

يوجد حولنا أيضا هؤلاء الأشخاص الذي يظهرون ببشرة جافة بخطوط ظاهرة كما لو أنهم لم يقوموا بالعناية ببشرتهم أبدا، وفي الواقع هذا حقيقي نوعا ما وهم الآن يدفعون الثمن، لذلك فببساطة قد تسأل أحدهم عن عمره معتقدا أنه بالخمسين أو الأربعين لتعرف أنه في أواخر الثلاثينات فقط!

اسباب ظهور التجاعيد المبكرة تتعدد اسباب ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه كالتالي:

التعرض الدائم للشمس التعرض للشمس هو واحد من أكبر أسباب الشيخوخة المبكرة للبشرة، حيث يمثل التعرض للشمس 70% من أسباب تعرض البشرة للشيخوخة بشكل كبير، حيث تقوم أشعة الشمس بتدمير ألياف الكولاجين الموجودة في البشرة، مما يعرض البناء الأساسي للكولاجين للتدمير في عملية تعرف بتنكس النسيج المرن الشمسي فتظهر البشرة متعبة وجافة. تتسبب أيضا تلك العملية من الأكسدة في تدمير المادة الوراثية في الخلايا وتسبب انقسام غير طبيعي في الخلية وبالتالي زيادة معدل الإصابة بسرطان الجلد، لذلك احرص على ارتداء قبعة ونظارات شمسية عند خروجك نهارا وحاول تجنب أشعة الشمس في ذروتها ما بين الساعة 10 والـ 3 مساءا.

الإفراط في تناول السكر إن كنت من محبي السكر فذلك قد يكون سبب في ظهورك أكبر من عمرك أكثر مما تتوقع، فعند ارتفاع نسبة السكر لديك في الدم تحدث عملية تعرف بالجليكاتيون، وتسبب هذه العملية ضرر دائم في الكولاجين لديك، مما يؤدي لظهور التجاعيد والخطوط، فتفقد البشرة طبيعتها المرنة، لذلك قم بالتقليل من نسبة استهلاكك للسكر وقم بالبحث عن بدائل أخرى لتعويض السكريات من خلال الفاكهة مثلا.

التدخين هناك سببين رئيسين وراء ظهور المدخنون أكبر من عمرهم الحقيقي، حيث يعاني المدخنون من ظهور الخطوط الدقيقة حيث تكون البشرة رقيقة مثل عند زوايا العين وفوق الشفة العلوية، ويرجع ذلك إلى استخدام العضلات في تلك المناطق عند سحب الدخان من السجارة.

أما السبب الثاني يرجع إلى النسب المنخفضة من فيتامين سي في دم المدخنين والذي تقدر بحوالي 60% بنسبة أقل من الأشخاص الغير مدخنين، حيث يعتبر فيتامين سي عامل رئيسي في تكوين الكولاجين في البشرة، لذلك ابحث عن طريقة للاقلاع عن التدخين إن كنت تريد الحفاظ على بشرتك.

أوضاع النوم لا تستغرب فطريقة نومك لها تأثير على ظهور علامات التجاعيد المبكرة على وجهك فالنوم على وجهك أو أحد جانبيه يسبب ظهور العلامات والتجاعيد التي في النهاية ستصبح ضيف دائم على وجهك.

حيث يتسبب النوم على جانبك في ظهور التجاعيد على الخدين ومنطقة الذقن، لذلك يعتبر النوم على الظهر هو الأفضل في تلك الحالة لتفادي التجاعيد، لكن قد يجد البعض صعوبة في النوم على الظهر بشكل دائم، لذلك حاول أن تنام على ظهرك قدر الإمكان وقم بشراء وسادة مصنوعة من الستان أو القطن الناعم لنعومتها على البشرة عند نومك بوضعيات مختلفة.

نقص البروتينات إن كنت تتبع نظام غذائي يحتوي على نسبة قليلة من البروتين، إذا فأنت ببساطة تعيش على الكربوهيدرات التي يقوم جسمك بتحويلها لسكريات والذي يمكن أن يؤثر على جعل الأنسجة الضامة جامدة وصلبة.

يحتاج جسمك للبروتين للحفاظ على الأنسجة ببشرتك ناعمة ولينة، فبدون البروتين لن يستطيع جسمك أن ينتج الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك، لذلك احرص على تناول البروتين، خاصة البروتين الكامل لصحة أكثر شبابا.

الاكتئاب لا تعتقد أن الحالة النفسية والعقلية التي تمر بها لا تؤثر على مظهرك وبشرتك، بل على العكس هي واحدة من أهم اسباب ظهور التجاعيد المبكرة ، فالمشاعر المختلفة والمستمرة من الاكتئاب تتسبب في تقصير التيلوميرات الموجودة في نهاية خطوط الحمض النووي لدينا، ولذلك عندما تصبح تلك التيلوميرات أقصر سيؤثر ذلك على الحمض النووي في كل الخلايا في الجسم مما يسبب إيقاف انقسام الخلايا وسيبب الموت المبكر للخلايا، ويظهر تأثير ذلك على الشعر والبشرة.

يؤثر الاكتئاب أيضا على إنتاج الخلايا مسببا التوتر، خاصة مع إهمال الكثير من الأشخاص المصابين بالاكتئاب بتناول الطعام أو الحصول على نوم كافي، وللتعامل مع تلك الحالة من الاكتئاب قم بأخذ المكملات العشبية المتاحة أو قم بالتحدث مع طبيبك إن كانت حالة شديدة من الاكتئاب أو مستمرة لأكثر من 6 أشهر. سوء التغذية لا تعني التغذية الجيدة هنا تناولك لأطعمة ذات سعرات حرارية عالية، بل يحتاج جسمك لمضادات الأكسدة التي توجد بوفرة في الفواكه والخضروات الطازجة، وتوجد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان مثل البيتا-كاروتين، والليوتين، والليكوبين وفيتامين E وتوجد كلها في الخضروات والفاكهة.

تصل تلك المواد المضادة للأكسدة إلى الطبقات الداخلية من البشرة أكثر من أي مواد تجميلية مثل الكريمات واللوشن والغسول وتقوم بإصلاح الضرر الناتج عن التعرض الدائم للشمس ، أيضا تساعد الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، التوت والفراولة والتوت الأزرق كلها فواكه غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذلك احرص على أن يكون نظامك الغذائي غني بها.

الضغط يؤدي الشعور بالضغط المستمر إلى زيادة إنتاج هرمونات الضغط مثل الأدرينالين والكوليسترول مما يسبب تسارع ظهور الشيخوخة على البشرة، أيضا تتسبب هرمونات التوتر في منع التوليف الطبيعي للنسيج الضام، مما يؤثر على تركيز العظام، وتغيير بناء العظم، ليس ذلك فحسب بل يؤثر على ملامحك أيضا، حاول أن دائما أن تبحث عن الطرق التي تتحكم في الضغط والتوتر الذي تشعر به مثل اليوجا أو استشارة الطبيب.

عدم النوم يقوم جسمك بإصلاح وإنتاج خلايا جديد لبشرتك أثناء نومك، فالغدة النخامية تنتج الهرمونات الضرورية للأنسجة الضامة، صحيح أن الكثير منا تعرض لأيام لم يستطع النوم فيه، ولكن استمرار تلك الحالة ليالي عديدة يسبب تسارع ظهور الشيخوخة على الوجه ومشاكل صحية أخرى.

قم بتنظيم جدول لمواعيد نومك لتحصل على 7 لى 9 ساعات من النوم، أيضا قم بإطفاء كل الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب، والهواتف المحمولة فكلها أدوات تسبب اضطرابات النوم.

الجينات الوراثية لا تستغرب إن عرفت أن الجينات تعد من اسباب ظهور التجاعيد المبكرة خاصة أننا لا نستطيع التحكم في هذه العملية، وبالرغم من أن أجسامنا لديها القدرة على إنتاج إنزيمات معينة تقوم بنفس عمل مضادات الأكسدة، لكن الحد من الضرر وإصلاح ما يفسد عمل الجينات والحمض النووي في أجسامنا يقوم بمنع بعض الناس من صنع وإنتاج الإنزيمات أكثر من الآخرين.

إن كنت تملك أب أو أم بشعر أبيض منذ العشرينات من عمرهم مثلا، ففرصك في حدوث نفس الشئ لك ستكون عالية أيضا، وبالرغم من عدم قدرتك على إصلاح جيناتك الداخلية لكن يمكنك التحكم في العوامل الخارجية مثل عدم التدخين، وتناول كمية وفيرة من الخضروات والفواكه والحصول على الراحة.

لذلك إن وجدت شخص يملك جينات تساعده على الظهور بشكل أكثر شبابا قم أنت بتعويض ذلك من خلال الأطعمة المضادة للأكسدة وشرب الكثير من الماء الذي يساعدك على الحصول على بشرة ناعمة وصحية، وحافظ على الترطيب في جسمك، بالرغم من أن الماء لن يمنع ظهور التجاعيد، لكن على الأقل سيمنحها الترطيب ويمنع جفافها، لذلك احرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميا.