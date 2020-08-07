التجارة : سيتم توزيع الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لعام 2020

المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة، عن استكمال الاجراءات اللازمة لتوزيع الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين ، فيما اكدت انها استلمت مبلغ 253 مليار دينار يمثل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين”.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية :” تم استكمال اجراءات الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2020″، مبينة :” ان وزارة المالية خصصت 353 مليار دينار تمثل دفعتين لغرض دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في جميع محافظات البلاد”.

واضافت، انها “تسلمت الدفعة الاولى البالغة 100 مليار دينار ، وتم استكمال توزيع هذا المبلغ على المستحقين، كما تم تسلم 253 مليار دينار تمثل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين”.

واوضحت انه ” تم اعداد جداول من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض ايصال هذا المبلغ لفروع الشركة في بغداد والمحافظات ، و انها بصدد استكمال الاجراءات التدقيقية لغرض توزيع المبالغ على مستحقيها”./