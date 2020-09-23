التجارة : سنتبع ستراتيجية جديدة من اجل توفير مفردات البطاقة التموينية

المستقلة / – كشفت وزارة التجارة، عن ستراتيجية جديدة تمكنها مــــن توفيــــر مفــــردات البطاقــــة التموينية الاساســــية للمســــتفيدين منهــــا، مؤكــــدة صرف ثــــلاث وجبات من مســــتحقات الفلاحين وصلت مبالغهــــا الى قرابة تريليون دينار.

وقــــال المتحدث الرســــمي باســــم وزارة التجارة محمد حنــــون، لـجريدة ”الصبــــاح” اليوم الاربعاء ، ان “تحديــــات جائحــــة كورونا والازمــــة المالية الاقتصادية وضعت الــــوزارة امام تحد كبير، ما دعاها الى وضع دراســــة ستراتيجية جديدة، ســــيتم تقديمها من خلال لجنة وزاريــــة الى الحكومة.

واضــــاف حنون، ان “اللجنة الوزارية توصلت الى ثلاثة محــــاور؛ الاول يكون فــــي حال حصول الــــوزارة على دفعة كاملة من الامــــوال المخصصة لها ضمن الموازنة والتي تبلــــغ مليارا و500 مليون دولار، وبذلك ســــيتم تجهيز البطاقة التموينية بالمفردات الاساســــية لجميع المشــــمولين بالبطاقة التموينية، التــــي تتضمن ( الزيت , الســــكر , الــــرز , الطحين )”، مبيناً انــــه “في حال تم منح المبلغ من بداية العام تســــتطيع الوزارة الاتفاق مع مناشئ محلية او اجنبية لتوفير المواد الغذائية”.

واشــــار الى ان “المحــــور الثاني من الدراســــة يتضمن ان توجه مفــــردات البطاقة التموينيــــة لفئة محددة من المســــتفيدين وهــــم ( ذوو الدخــــل المحــــدود, والرعاية الاجتماعية, والأســــر التــــي تحت خط الفقــــر) ، وهذا يعمــــل علــــى تقليــــل عــــدد المشــــمولين بالبطاقــــة “, منوهــــا بــــأن “المحور الثالــــث يكون من خلال شــــراء المــــواد الغذائيــــة الاولية بالقرض الاجــــل، بتوقيع عقود لشــــراء المــــواد، ووزارة الماليــــة تقــــوم بتســــديد هــــذه المبالــــغ الى الجهــــات المجهــــزة بالاجل، وبذلــــك تحقق الستراتيجية بعد الموافقة عليها استقرار نظام البطاقة التموينية.

وبــــين حنون، ان “الوزارة توجهت الى عملية شــــراء مواد (الرز , والســــكر, والزيــــت ) وذلك للحاجة الماســــة لهذه المواد لتجهيزها خلال الاشــــهرالمقبلة، اذ تــــم تجهيز مادة الســــكر وتأمــــين 80 الف طن وصلت الــــى مخازن بغداد والمحافظات وســــيتم تجهيزها الى الوكلاء “, مشــــيرا الــــى انه “لا يوجد أي مشــــكلة في توزيع مادة الطحين اذ تم توزيع ســــبع وجبات وسيتم توزيــــع الوجبة الثامنة في جميــــع المحافظات» .وتابع، انه “تــــم صرف ثــــلاث وجبات مالية من مســــتحقات الفلاحــــين، بواقع (100 (مليار دينــــار و (253 (مليار دينار و (600 (مليار دينار”.