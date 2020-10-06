التجارة تمنح (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد خلال شهر ايلول

المستقلة / – أعلنت وزارة التجارة عن منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيين خلال شهر أيلول الماضي.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ان الشركة قامت أيضاً خلال الشهر ذاته باصدار (92) هوية استيراد و(16) هوية تصدير.مضيفاً بان منح اجازات التصدير كانت لمختلف المواد الغذائية والكيمياوية والسيارات والادوية، فضلا عن المواد المتنوعة الى المواطنين.

واوضح أن فرع الشركة في محافظة نينوى باشر العمل بمنح اجازات الاستيراد للسيارات للمواطنين بعد استئناف العمل بالفرع وافتتاحه من قبل وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ، والذي توقف به العمل خلال فترة دخول عصابات داعش الارهابية للمحافظة .

واشار الى أن من أولويات عمل الشركة هو تنظيم عملية الاستيراد والتصدير والتي تقع من ضمن المهام الموكلة لوزارة التجارة في رسم السياسات الاقتصادية والخارجية للبلاد.

ودعا جميع موظفي الشركة الى تبسيط الاجراءات امام المواطنين اثناء مراجعاتهم والتعامل بشفافية في تمشية المعاملات ووفق التعليمات المتبعة.